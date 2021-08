Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Drolshagen (ots)

Am Freitag (30. Juli) hat sich gegen 16.35 Uhr auf der L352 in Drolshagen-Eltge ein Alleinunfall unter Beteiligung eines Motorrads ereignet, bei dem eine 32-Jährige verletzt wurde. Sie befuhr die Straße von Iseringhausen kommend in Fahrtrichtung Berlinghausen. In der Ortschaft Eltge kam sie in einer Rechtskurve, vermutlich aufgrund von Rollsplitt, ins Rutschen. Sie verlor die Kontrolle über ihr Motorrad und stürzte. Dabei verletzte sie sich leicht. Ein Rettungswagen brachte die 32-Jährige in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

