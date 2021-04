Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagnachmittag (15.04.2021) an der Stadtbahnhaltestelle Stadtbibliothek eine 21 Jahre alte Frau belästigt. Die 21-Jährige fuhr gegen 14.15 Uhr mit der Stadtbahnlinie U7 in die Haltestelle ein. Dort stieg ein Mann in den ersten Wagon der Stadtbahn und setzte sich ihr direkt gegenüber. Kurz danach soll der Mann sie angesprochen haben, wobei sie aufgrund ihrer Kopfhörer und der laufenden Musik nichts verstehen konnte. Nachdem sie nicht reagierte, soll der Unbekannte aufgestanden sein, seine Hose samt Unterhose nach unten geschoben haben, so dass seine Genitalien zu sehen waren. Als die 21-Jährige gehen wollte, versperrte der Mann ihr kurzfristig den Weg, bevor er sie schließlich passieren ließ. Die Frau stieg an der Stadtbahnstelle Hauptbahnhof aus, während der Mann mit der Stadtbahn weiterfuhr. Der Unbekannte soll etwa 170 bis 180 Zentimeter groß und von sehr schlanker Statur gewesen sein. Er hatte kurz geschorene Haare und soll ein afrikanisches Erscheinungsbild gehabt haben. Bekleidet war er mit einer dunklen Jeanshose und einem schwarzen Kapuzenpullover. Eine Mund-Nasen-Bedeckung trug er nicht. Zeugen, insbesondere eine männliche Person, die in unmittelbarer Nähe auf der Sitzbank gesessen hatte, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

