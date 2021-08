Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Polizist im Einsatz bespuckt

Olpe (ots)

Bei einem Einsatz am Dienstag (3. August) in der "Rüblinghauser Drift" in Olpe-Rüblinghausen wurden Einsatzkräfte durch einen Randalierer angegangen. Zunächst entwickelte sich ein Konflikt in einem Wohnhaus zwischen zwei Männern (53 und 43 Jahre). Da die Situation zu eskalieren drohte und der 43-Jährige der Bitte der Bewohnenden nicht nachkam, das Haus zu verlassen, rief eine Zeugin die Polizei. Daraufhin verließ der 43-Jährige die Örtlichkeit, wurde jedoch in unmittelbarer Nähe von einer Streifenwagenbesatzung angetroffen. Gegenüber den Beamt:innen zeigte er sich sehr aggressiv und stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er ging immer wieder mit bedrohlichen Gesten auf die Einsatzkräfte zu. Aufgrund seines Verhaltens und zur Verhinderung einer Eskalation, wurde er in Gewahrsam genommen. Dabei leistete er erheblichen Widerstand. Unter anderem versuchte er, die Einsatzkräfte durch Stöße zu verletzen, sperrte sich gegen die Maßnahmen und bespuckte einen Polizisten auf der Fahrt zur Polizeiwache. Dort schrieben die Polizist:innen eine entsprechende Anzeige, unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Darüber hinaus sind im Rahmen des Einsatzes eine Schreckschusspistole sichergestellt sowie Anzeigen gegen den 53-Jährigen geschrieben worden. Er wurde ebenfalls für eine Blutprobenentnahme der Wache zugeführt. Alle Einsatzkräfte blieben unverletzt und dienstfähig.

