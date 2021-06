Polizei Wuppertal

POL-W: W Geschwindigkeitskontrollen in Ronsdorf - ein Auto fast doppelt so schnell wie erlaubt

Wuppertal (ots)

Am 31.05.2021 führten Beamte der Polizeiwache Barmen Geschwindigkeitskontrollen an zwei Örtlichkeiten in Wuppertal-Ronsdorf durch.

Neben einer Tempo-30-Zone in der Straße "Rädchen" stellten die Beamten ihr Lasermessgerät auch auf der "Oberbergischen Straße" Höhe "Am Knöchel" auf. Ziel der Polizei war es, eine der Hauptunfallursachen - überhöhte Geschwindigkeit - zu kontrollieren.

Bei der Aktion, die etwa von 16:30 Uhr bis 22:00 Uhr andauerte, sprachen die Beamten 44 Verwarnungen aus, wobei die gefahrene Geschwindigkeit von 13 Verkehrsteilnehmern eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach sich zieht.

Ein 26-jähriger Remscheider fiel dabei besonders negativ auf: Er befuhr die "Oberbergische Straße" mit 136 km/h und damit fast doppelt so schnell wie erlaubt. Die maximal zulässige Geschwindigkeit liegt an dieser Stelle bei 70 km/h. Ein derartiges Fehlverhalten führt zu einem hohen Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem mehrmonatigen Fahrverbot. (weit)

