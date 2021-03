Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: In Auto eingebrochen

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte brachen am Donnerstag (25.03.2021), zwischen 12.56 Uhr und 17.08 Uhr, in ein PKW ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginnern den Geldbeutel mit 50 Euro Bargeld. Der PKW war im Tatzeitraum in der Bgm.-Kutterer-Straße abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell