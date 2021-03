Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trickdiebe schleichen sich in Seniorenwohnheim

Ludwigshafen (ots)

Zwei Unbekannte (Mann und Frau) gelangten am Donnerstag (25.03.2021) in ein Seniorenwohnheim in der Keltenstraße und versuchten sich Zugang zu den Wohnungen der Bewohner zu verschaffen. Gegen 18 Uhr klingelten die beiden Unbekannten am Eingang bei mehreren Wohnungen, bis die Eingangstür zum Haus geöffnet wurde. Im Innern klopften sie an einzelne Wohnungen und versuchten durch Gespräche und Angaben fadenscheiniger Gründe zu den Bewohnern in die Wohnung zu gelangen. Der Hausmeister des Wohnheims traf zufällig auf die Eindringlinge. Diese ergriffen daraufhin die Flucht. Die Frau war circa 40 Jahre alt, trug einen grauen Rock und eine schwarze Jacke. Der Mann war cira 50 Jahre alt, hatte graue Haare und eine schwarze Jacke. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

