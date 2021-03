Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Leergut gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte entwendeten am Donnerstag (25.03.2021), gegen 20.15 Uhr, mehrere Kisten Leergut von dem Grundstück eines Getränkemarktes in der Mannheimer Straße. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete aus der Ferne, wie mehrere Personen Kisten vom Bereich des Getränkemarktes in einen roten PKW luden. Anschließend fuhren sie davon. Die Anzahl der gestohlenen Kisten und die Schadenshöhen werden derzeit noch ermittelt. Eine genauere Personenbeschreibung der Täter ist aufgrund der großen Distanz zwischen Zeuge und Tatort nicht möglich. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

