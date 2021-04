Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Patiententransport über Drehleiter

Helmstedt (ots)

10.04.2021, 09:19 Uhr. Helmstedt, Memelstraße. Gemeldet wurde ein Patiententransport über Drehleiter an der Memelstraße. Vor Ort war bereits der Rettungsdienst bei der Versorgung einer verletzten Person tätig. Aufgrund der Verletzungen und Bebauung war es nicht möglich die Person über den Treppenflur aus dem 1. OG zu transportieren. Daher rückte die Drehleiter an, der Patient wurde in eine Schleifkorbtrage gelegt, mittels Drehleiter aus dem Gebäude transportiert und anschließend dem Rettungsdienst übergeben. Die Memelstraße musste für den Einsatz voll gesperrt werden. Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Helmstedt für ca. 30 Minuten.

