Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Ausgelöster Rauchmelder in der Innenstadt

Helmstedt (ots)

01.04.2021, 17:22 Uhr. Helmstedt, Bötticherstraße/Stobenstraße Gemeldet wurde ein ausgelöster Rauchmelder in einem Wohngebäude an der Bötticherstraße. Im Zuge der Erkundung stellte sich heraus, dass das Piepen aus einer Dachgeschosswohnung in der Stobenstraße kam. Mittels Drehleiter wurde ein Zugang durch ein Fenster geschaffen und die Wohnung kontrolliert - ohne Feststellungen. Daher keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Helmstedt und Emmerstedt für ca. 45 Minuten.

Original-Content von: Feuerwehr Helmstedt, übermittelt durch news aktuell