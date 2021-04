Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Zimmerbrand in Offleben

Helmstedt (ots)

01.04.2021, 10:14 Uhr. Offleben, Wiesenweg. Gemeldet wurde ein Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Offleben. Vor Ort bestätigte sich die Meldung. In einer Wohnung im zweiten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses brannte es im Wohnzimmer. Ein Trupp ging unter Atemschutz in die Wohnung mit einer Leitung vor und löschte ein brennendes Sofa sowie Einrichtungsgegenstände. Das Brandgut wurde über den Balkon ins Freie verbracht und dort nochmals abgelöscht. Die Drehleiter wurde vorsorglich in Stellung gebracht und der Dachboden kontrolliert. Zwei Personen wurden leicht verletzt an den Rettungsdienst übergeben und in ein Krankenhaus transportiert. Die Einsatzstelle wurde der Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben. Die Wohnung ist bis auf weiteres unbewohnbar. Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Offleben, Büddenstedt, Reinsdorf-Hohnsleben und Helmstedt für ca. 1,5 Stunden.

