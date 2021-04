Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Ausgelöster Rauchmelder in der Glockbergstraße

Helmstedt (ots)

01.04.2021, 20:24 Uhr. Helmstedt, Glockbergstraße. Gemeldet wurde ein ausgelöster Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Glockbergstraße. Vor Ort bestätigte sich die Meldung. In einer Wohnung schmorten Gegenstände auf dem Herd. Die Gegenstände wurden entfernt und das Gebäude mittels Hochleistungslüfter belüftet. Eine Person wurde leicht verletzt dem Rettungsdienst übergeben. Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Helmstedt und Emmerstedt für ca. 45 Minuten

Original-Content von: Feuerwehr Helmstedt, übermittelt durch news aktuell