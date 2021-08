Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Transporter mit Schrott angehalten

Wenden (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung hielt am Dienstag gegen 17.20 Uhr in Gerlingen, im Rahmen einer Verkehrskontrolle, einen Transporter mit rumänischem Kennzeichen an. Bei der Kontrolle der Papiere stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war und auch keine Reisegewerbekarte vorweisen konnte. Am Fahrzeug war zudem kein A-Schild angebracht. Das mit Schrott und alten Haushaltsgeräten beladene Fahrzeug wurde bei einer Entsorgungsfirma entladen. Der Beifahrer zeigte den Beamt:innen einen gefälschten Führerschein vor, diese schrieben mehrere Anzeigen und untersagten die Weiterfahrt.

