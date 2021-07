Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Rettungshubschrauber im Einsatz - 39-Jähriger griff Polizisten an - Unfälle

Ostalbkreis: (ots)

Lauchheim: Auto mutwillig beschädigt

In der Kugeltalstraße in Hülen wurde zwischen Samstag, 23 Uhr und Sonntag, 4 Uhr ein dort geparkter Pkw VW mutwillig beschädigt. Unbekannte haben auf das Fahrzeug eingetreten und einen Schaden in Höhe von ca. 4000 Euro verursacht. Hinweise zum Vorfall wird nun von der Polizei in Aalen unter Tel. 07361/5240 erbeten.

Aalen: Mann im Ausnahmezustand

Ein 39-jähriger Mann befand sich offensichtlich am Sonntagabend in einem psychischen Ausnahmezustand. Nach dem er gegen 21.40 Uhr in der Gartenstraße gegen die Glasscheiben einer dortigen Drogerie geschlagen hatte, wurde die Polizei hinzugerufen. Der Mann konnte etwas später von den Beamten bei einem Baumarkt angetroffen werde. Umgehend wurde ein am Ort des Geschehens eingetroffener Beamter von dem 39-Jährigen angegriffen. Der Angreifer musste dann von der Polizei fixiert und in Gewahrsam genommen werden. Der Mann wurde später einer Fachklinik zugeführt. Zwei Beamte wurden bei dem Vorfall leicht verletzt.

Ellwangen: Auto übersehen

Eine 64-Jährige VW-Fahrerin fuhr am Sonntag gegen 17 Uhr von einem Parkplatz kommend auf die Bahnhofstraße ein und übersah dabei einen vorbeifahrenden Seat-Fahrer. Dieser konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem einbiegenden Auto der 64-Jährigen zusammen. Es entstand hierbei 7000 Euro Sachschaden.

Bopfingen: Radunfall

Eine 36-jährige Fahrradfahrerin befuhr am Sonntag gegen 12.30 Uhr zusammen mit ihrer Tochter die Schulstraße. Als die beiden Fahrradfahrerinnen nebeneinander fuhren, stießen sie seitlich zusammen und stürzten. Sowohl das 11-jährige Mädchen als auch ihrer Mutter wurden verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Schäden an den Rädern war gering.

Leinzell: Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein Rettungshubschrauber war am Sonntagvormittag kurz nach 10 Uhr in Leinzell im Einsatz. Anlass war der Sturz eines 1-jährigen Kindes aus einem Fenster. Den vorliegenden Erkenntnissen nach kletterte das Kleinkind unbemerkt über ein Bett zur Fensterbrüstung und stürzte mehrere Meter tief auf eine Terrasse. Es wurde in der Folge notärztlich versorgt und mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

