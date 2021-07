Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen: Unfallflucht

Waiblingen: (ots)

Anwohner in der Straße Ameisenbühl wurde am Montag gegen 1.55 Uhr durch einen Verkehrsunfall aus dem Schlaf gerissen. Ein Autofahrer kam dort nach rechts vom Fahrbahnverlauf ab, prallte auf einen geparkten Pkw Mitsubishi und schob diesen noch auf einen davorstehenden Mercedes. Danach entfernte sich der Mercedesfahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei konnte das geflüchtete Unfallfahrzeug unweite der Unfallstelle geparkt feststellen. Die Ermittlungen nach dem verantwortlichen Autofahrer dauern an. Bei dem Unfall entstand etwa 8000 Euro Sachschaden. Weitere sachdienliche Hinweise zu dem Autounfallfall und dem geflüchteten Autofahrer nimmt die Polizei Waiblingen unter Tel. 07151/950422 entgegen.

