Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung in Michelbach, Körperverletzung in Schwäbisch Hall

Schwäbisch Hall (ots)

Michelbach an der Bilz: Autos zerkratzt

Am Samstag zwischen 04:00 und 13:30 Uhr wurden auf dem Parkplatz am Grillplatz Jakobsruhe zwei Autos zerkratzt. Da beide Pkw rundherum zerkratzt wurden, entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Tel.: 0791 4000 erbeten.

Schwäbisch Hall: Mann greift Helfer und Polizisten an

Gegen 23:30 Uhr bemerkten drei junge Männer einen Streit zwischen einem 28-Jährigen und seiner Lebensgefährtin in der Berliner Straße. Da der 28-Jährige seine Lebensgefährtin schlug, gingen die drei jungen Männer dazwischen. Dies führte dazu, dass sich die Aggressionen des 28-Jährigen nun gegen die Helfer richteten. Sie wurden von dem 28-Jährigen geschlagen, getreten und gewürgt. Ein weiterer Passant konnte den Aggressor bis zum Eintreffen der Polizeistreifen beruhigen. Um sich dem Polizeigewahrsam zu entziehen, täuschte der 28-Jährige einen medizinischen Notfall vor. Nachdem die Abklärung durch den Rettungsdienst vor Ort jedoch keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen ergab, wurde er in Gewahrsam genommen, da er weiterhin sehr aggressiv war. Da er sich hierbei zur Wehr setzte, musste er durch mehrere Polizeibeamte zu Boden gebracht und fixiert werden. Durch das Eingreifen der Passanten wurde wahrscheinlich verhindert, dass seine Lebensgefährtin schlimmer verletzt wurde.

