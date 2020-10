Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ertingen - Korrektur: Rettungshubschrauber bringt Junge in Klinik

Schwere Verletzungen erlitt am Mittwoch bei einem Unfall in einem Ertinger Ortsteil ein Achtjähriger.

Ulm (ots)

Laut Mitteilung der Polizei war der Junge mit seinem Fahrrad in der Schulstraße in Binzwangen in Richtung Römerstraße unterwegs. Gegen 15.45 Uhr fuhr er bergab nach links über eine Grünfläche. Im nassen Gras stürzte er und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte das Kind im Hubschrauber in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei aus Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

