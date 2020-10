Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Autofahrer gefährdet Verkehrsteilnehmer

Am Mittwoch soll ein BMW-Fahrer bei Giengen auf die Gegenspur gekommen sein.

Kurz vor 11 Uhr war ein 65-Jähriger mit seinem BMW von Herbrechtingen in Richtung Giengen unterwegs. Dabei sei er im Bereich der Autobahnbrücke mit seinem Auto auf die Gegenspur geraten, sagte ein Zeuge später der Polizei. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste ein entgegenkommendes Auto stark abbremsen und in den Grünstreifen ausweichen. Jetzt ermittelt die Giengener Polizei gegen den Autofahrer. Den stoppten Beamte in der Heidenheimer Straße. Zeugen und entgegenkommende Autofahrer, die Angaben zur Fahrweise des BMW-Fahrers machen können, werden gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 07322/96530 zu melden.

Hinweis: Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen könnten.

