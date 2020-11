Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

HochsauerlandkreisHochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg:

In der Straße Deinstrop versuchten unbekannte Täter in ein Haus einzudringen. Sie zerstörten hierbei eine Glastür, gelangen allerdings nicht in das Gebäude. Der Tatzeitraum liegt am Sonntag zwischen 16.00 Uhr und 18.15 Uhr.

In der Cäcilienstraße drangen unbekannte Täter in eine Firma ein. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten diverse Gegenstände. Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen. Täterhinweise liegen nicht vor.

In der Goethestraße wurde versucht zwischen dem 19.11. und 26.11. in ein Büro einer Firma einzubrechen. Die Täter scheiterten am Fenster.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Meschede:

In Freienohl wurde am Samstag zwischen 17.15 Uhr und 21.45 Uhr in der Hauptstraße versucht in ein Wohnhaus einzubrechen. Unbekannte Täter öffneten mit einem gefundenen Schlüssel die Tür zu einem Kellerraum. Hiermit versuchten sie anschließend in die Wohnräume zu gelangen. Dieser Versuch misslang. Ein junger Mann und ein junges Mädchen wurden in der Krummestraße beobachtet, weil sie in Gärten gegangen sind und dort an Türen gerüttelt haben. Ob hier ein Zusammenhang besteht ist nicht klar. Die Polizei bittet um Hinweise und weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Schlüssel zu Räumlichkeiten, Häusern und Wohnungen niemals im Garten, der Garage oder anderen Orten versteckt werden sollten. Auch Einbrecher kennen solche Verstecke und nutzen solche Möglichkeiten aus um einfach in Wohnungen zu kommen.

Im Schwarzen Bruch drangen zwei unbekannte Täter in eine Tankstelle ein. Freitagmorgen zwischen 00.30 Uhr und 00.45 Uhr hebelten sie eine Tür auf und entwendeten aus dem Innenraum diverse Gegenstände. Anschließend flüchteten sie aus dem Geschäft in Richtung Waldgebiet. Eine direkt eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Im Lanfertsweg drangen zwischen dem 20.11. und dem 26.11. Unbekannte in eine Laube ein. Hier wurden diverse Geräte entwendet. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Sundern:

Zwischen Freitagabend und Sonntagabend wurde in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Plettenberger Straße in Allendorf eingebrochen. Die Täter durchsuchten das Gebäude und entwendeten diverse Gegenstände. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

Schmallenberg:

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen drangen Unbekannte in eine Bienenhütte in der Straßen Vom Beerenberg ein. Hier durchwühlten sie die Hütte und entwendeten diverse Gegenstände.

In der Straße Lenninghof wurde zwischen dem 20.11. und dem 27.11. in ein Kellergeschoß einer leerstehenden Herberge eingebrochen. Ob etwas entwendet wurde konnte nicht festgestellt werden.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200.

