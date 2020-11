Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Samstag, 09:45 Uhr, befuhr ein 67-jähriger Pkw-Fahrer aus Schmallenberg die Hauptstraße in Dorlar von der Ortsmitte kommend. Kurz vor dem Ortsausgang übersah er eine am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellte Sattelzugmaschine mit Anhänger. Die Sicht war aufgrund der tiefstehenden Sonne stark beeinträchtigt. Durch den Aufprall wurde der 67-Jährige schwer verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden. (PK)

