Meschede: In einen festen Wohnwagen auf einem Campingplatz in Mielinghausen brachen unbekannte Täter zwischen Sonntag und Mittwoch ein. Die Täter kamen vermutlich über ein angrenzendes Feld auf den Campingplatz. Hier brachen sie die Tür eines Vorbaus und den dazugehörigen Wohnwagen auf. Sie entwendeten einen Fernseher sowie eine Receiver. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

Schmallenberg: Zwischen dem 01. und 26. November brachen unbekannte Täter in den Keller eines Ferienhauses auf der Straße "Lenninghof" ein. Durch das Aufhebeln der Tür gelangten sie in den Keller. Ob die Täter Gegenstände entwendeten ist bislang nicht bekannt. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 in Verbindung.

Meschede: Auf die Tabakwaren einer Tankstelle im "Schwarzen Bruch" hatten es Einbrecher in der Nacht zum Freitag abgesehen. Nach der ersten Auswertung der Überwachungskamera betraten gegen 00:30 Uhr zwei schwarz gekleidete Personen das Tankstellengelände. Mehrere Minuten benötigen sie für das Aufbrechen der Eingangstür. Anschließend entwendeten sie diverse Tabakwaren und Getränke aus dem Geschäft. Ihre Beute packten sie in eine schwarze Tasche. Die Täter flüchteten in Richtung des angrenzenden Waldes. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagen waren die Einbrecher bereits geflüchtet. Eine direkt eingeleitete Fahndung nach den beiden Personen blieb ohne Erfolg. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 in Verbindung.

