Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahrzeugaufbrecher flüchten

SchmallenbergSchmallenberg (ots)

Ein Zeuge hörte in der Nacht zum Mittwoch, gegen 03 Uhr, verdächtige Geräusche auf dem Eichenweg. Bei der Nachschau erkannte er drei Personen an einem Lkw-Transporter eines Tabakvertriebs. Als sich die Personen vom Fahrzeug über ein Feld in Richtung Skilift entfernten, begab sich der Zeuge auf die Straße. Hier erkannte er, dass die Täter das Fahrzeugblech an der linken Fahrzeugseite aufgeschnitten hatten. Da sich hinter der Außenwand eine zusätzliche Holzplatte befindet, ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab. Ohne Beute flüchteten sie vom Tatort. Zur Täterbeschreibung konnte der Zeuge lediglich angeben, dass es sich bei zwei Personen vermutlich um Männer handelte. Diese waren dunkel gekleidete. Die dritte Person trug eine Kapuze mit einer Fellabrundung. Eine Fahndung nach den Tätern blieb ohne Erfolg. Hinweise nimmt die Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 entgegen.

