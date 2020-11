Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

HochsauerlandkreisHochsauerlandkreis (ots)

Schmallenberg: In eine Teichanlage an der Straße "Sunthelle" brachen unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch ein. Durch das Aufbrechen eines Vorhängeschlosses gelangten die Täter auf das Grundstück. Hier brachen sie zwei Schuppen auf. Nach ersten Erkenntnissen wurden jedoch keine Gegenstände entwendet. Die genaue Tatzeit liegt zwischen 18 Uhr und 05 Uhr. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 in Verbindung.

Arnsberg: Zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 08.15 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Bürogebäude am Europaplatz ein. Zutritt erlangten die Einbrecher durch eine eingeschlagene Fensterscheibe. Im Gebäude durchsuchten sie zwei Büros. Sie entwendeten zwei Bildschirme. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Schmallenberg: Zwischen Samstag und Dienstag brachen unbekannte Täter in den Keller einer Skihütte auf der Hunaustraße ein. Die Einbrecher hebelten die Kellertür auf und entwendeten Werkzeuge. Auch versuchten sie die Haupteingangstür zur Hütte aufzuhebeln. Hier scheiterten sie jedoch an der stabilen Bauweise. Hinweise nimmt die Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 entgegen.

