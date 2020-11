Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Raub in der Jahnstraße

HasbergenHasbergen (ots)

Am frühen Sonntagabend kam es in der Jahnstraße zu einem Raubdelikt, bei dem das 26-jährige Opfer leicht verletzt wurde. Der Mann machte gegen 17.25 Uhr einen Spaziergang, als sich ihm im Bereich eines kleinen Waldstückes plötzlich Personen von hinten näherten. Zunächst glaubte der Hasberger noch an Jogger, wurde dann aber plötzlich von hinten angegangen und der Mund zugehalten. In der Folge erhielt das Opfer mehrere Schläger in die Nierengegend und ging zu Boden. Die vermutlich zwei Täter zogen dem 26-Jährigen die Kapuze über den Kopf, nahmen das Bargeld aus der Geldbörse und rannten damit in Richtung der Siedlung weg. Der Täter, der das Opfer aufgefordert hatte, den Mund zu halten und nicht zu schreien, hatte eine tiefe Stimme und sprach ohne Akzent. Der Stimme nach könnte der Mann um die 30 Jahre alt gewesen sein. Hinweise auf Personen oder Fahrzeuge, die zur Tatzeit im Bereich der Jahnstraße aufgefallen sind, nimmt die Polizei in Georgsmarienhütte entgegen. Telefon: 05401-879500.

