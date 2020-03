Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Fahranfänger legt Auto auf die Seite

Unverletzt blieb am Sonntag ein 18-Jähriger nach einem Unfall bei Böhmenkirch.

Der Ford-Fahrer war gegen 18.45 Uhr von Eybach in Richtung Steinenkirch unterwegs. In einer scharfen Linkskurve geriet er laut Polizeiangaben wegen nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Sein Auto prallte gegen eine Böschung und kippte auf die Seite. Der Fahrer konnte sich selbst befreien und blieb glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden am Auto beträgt etwa 4.000 Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Die Polizei mahnt, die Geschwindigkeit der Fahrbahn, der Sicht und der Witterung anzupassen. Auch zu den persönlichen Fähigkeiten des Fahrers muss sie passen, zum Verhalten des Fahrzeugs und vielen anderen Dingen. Deshalb empfiehlt die Polizei, lieber langsamer zu fahren. Und lieber etwas später anzukommen als gar nicht.

