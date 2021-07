Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Blaufelden: Unfall im Kreuzungsbereich

Auf der Kreisstraße zwischen Lentersweiler und Billingsbach kam es am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall. An der Einmündung nach Raboldshausen übersah ein 68-jähriger BMW-Fahrer einen bereits im Kreuzungsbereich befindlichen 27-jährigen Radfahrer und touchierte diesen am Bein. Der Biker wurde hierbei leicht verletzt und kam zur medizinischen Versorgung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Sowohl das Fahrrad als auch der Pkw wurden bei dem Unfall beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Schwäbisch Hall: Zusammenprall mit zwei Radfahrern

Am Freitagabend gegen 20 Uhr verletzten sich bei einem Zusammenstoß auf dem Verbindungsweg zwischen der Bachstraße und am Mühlwiesen zwei Radfahrer leicht. Die Biker waren in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs, touchierten sich auf dem nur anderthalb Meter schmalen Weg jeweils an der Schulter und kamen in der Folge zu Fall. Beide Radler waren ohne Helm unterwegs. Der 54-jährige zog sich durch den Sturz Schürfwunden zu - die 49-jährige Radfahrerin verletzte sich ebenfalls und wurde zur Behandlung in ein Klinikum verbracht. An den Zweirädern entstand kein Sachschaden.

Crailsheim: Pkw kollidiert mit Radfahrer

In Crailsheim kam es am Freitagabend gegen 17.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 37-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Dieser hatte sich an der Kreuzung Mittlerer Weg zur Leuchtenbergstraße befunden, als ihm ein 36-jähriger VW-Fahrer die Vorfahrt nahm. Es kam zur seitlichen Kollision, in Folge dessen der Radler stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde vorsorglich mit dem Krankenwagen ins Klinikum verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 1200 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell