Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Scheibe beschädigt & Unfallflucht

Aalen (ots)

Weinstadt: Scheibe der Turnhalle beschädigt

Zwischen Donnerstagabend, 18 Uhr und Freitagmorgen, 7 Uhr wurde eine Glasscheibe der kleinen Turnhalle am Schulzentrum Weinstadt-Benzach mit einem Stein beworfen und beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegengenommen.

Waiblingen: Unfallflucht

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 08:10 Uhr und 13:20 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Ruhrstraße geparkten Audi A3 und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell