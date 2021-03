Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee Vermisstensuche erfolgreich

Möhnesee (ots)

Die seit Donnerstag am Möhnesee vermisste Frau, konnte heute morgen durch einen Zeugenhinweis gefunden werden. Sie befindet sich nun zu einer Behandlung im Krankenhaus. Wir bitten das von ihr veröffentlichte Foto auf sämtlichen Internetplattformen wieder zu löschen und keinesfalls weiter zu verbreiten. Die Polizei bedankt sich bei allen Personen die sich in irgendeiner Form an der Suche beteiligt haben. (lü)

