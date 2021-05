Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück

A30: Pkw drehte sich auf der A30 - ein Leichtverletzter

Osnabrück (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 14:15 Uhr, kam es auf der A30 zu einem leichten Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Osnabrücker fuhr mit seinem Opel Astra an der Auffahrt Hasbergen-Gaste auf die A30 in Richtung Hannover auf. Mutmaßlich durch nicht angepasste Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn verlor der beim Auffahren die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Astra wurde zunächst über den Hauptfahrstreifen geschleudert und kollidierte auf dem Überholfahrstreifen mit einem VW Crafter. Im Anschluss drehte sich der Opel und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 34-jährige Unfallverursacher wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 50-jährige Fahrer des Crafters, ein Mann aus Lübbecke, blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Verkehr wurde für die Zeit der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten auf einer Spur an der Unfallstelle vorbeigeführt, es bildeten sich mehr als sechs Kilometer Stau.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell