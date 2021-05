Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Maschinen und Werkzeuge aus Transporter gestohlen

Wallenhorst (ots)

In der Ringstraße, unweit der Hansastraße, brachen Unbekannte am frühen Dienstagmorgen einen Kleintransporter auf. Aus dem Firmenfahrzeug entwendeten der oder die Täter zwischen 01.40 und 02.10 Uhr mehrere hochwertige Maschinen und Werkzeuge. Mit ihrer Beute flüchteten die Diebe anschließend unerkannt. Die Polizei in Bramsche bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05461/915300 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell