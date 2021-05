Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Verkehrsunfall auf der Hoyeler Straße - Verursacher flüchtet

Melle (ots)

Eine 39-Jährige befuhr am Dienstagmorgen, gegen 08.25 Uhr, mit einem schwarzen Opel Signum die Hoyeler Straße in Richtung Hoyel. Als ihr in Höhe der Hausnummer 25 ein schwarzer Kleinwagen entgegenkam und plötzlich auf ihre Fahrspur geriet, wich die Frau nach rechts aus und streifte eine Hecke. Während am Wagen der 39-Jährigen ein Sachschaden entstand, setzte der Unfallverursacher seinen Weg in Richtung Riemsloh fort, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Der flüchtige Autofahrer hatte dunkle Haare und war mit einem neueren Fahrzeugmodell unterwegs. Die Polizei in Melle bittet Zeugen, aber auch den Unfallverursacher, sich zu melden. Telefon 05422/920600.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell