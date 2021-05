Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Garagentor bei Verkehrsunfall beschädigt - Verursacher flüchtet

Bramsche (ots)

In der Klaus-Groth-Straße ereignete sich am Samstag eine Unfallflucht. Ein Unbekannter, der vermutlich mit einem Fahrzeug und einem Anhänger unterwegs war, stieß zwischen 13 und 16 Uhr gegen eine Garage und verursachte am Tor einen Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 05461/915300 bei der Polizei in Bramsche.

