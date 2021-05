Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Kraftstoff und Werkzeuge gestohlen

Bohmte (ots)

Auf einem Feld an der Bremer Straße, unweit der Straße "Kronsweg", machten sich Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (14 Uhr) und Montagmorgen (07.50 Uhr) an einem Kranfahrzeug zu schaffen. Der oder die Täter brachen den Tank des Fahrzeuges auf, stahlen eine größere Menge Diesel, öffneten anschließend gewaltsam mehrere Aufbewahrungsboxen und stahlen daraus Werkzeuge. Mit ihrer Beute flüchteten die Diebe schließlich unerkannt. Hinweise erbittet die Polizei in Bohmte unter der Rufnummer 05471/9710.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell