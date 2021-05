Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen - Müllcontainer in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Dissen (ots)

In der Großen Straße, zwischen der Straße "Frommenhof" und der Dieckmannstraße, machten sich Unbekannte am frühen Sonntagmorgen an einem Altpapiercontainer zu schaffen. Der oder die Täter bewegten den Container gegen 03.25 Uhr in einen Häuserdurchgang, beschädigten das Schloss und setzten anschließend in den Inhalt in Brand. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Dissen löschten den Brand und verhinderten Schlimmeres. Anwohner hörten gegen 03.25 Uhr die Stimmen von vermutlich zwei Jugendlichen/jungen Männern, die sich in Richtung der Kirche entfernten und mit dem Geschehen im Zusammenhang stehen könnten. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 05401/879500 bei der Polizei in Georgsmarienhütte.

