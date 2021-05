Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Alkoholisiert Stromkästen besprüht

Osnabrück (ots)

Am späten Samstagabend, gegen 23:30 Uhr, meldete sich eine aufmerksame Anwohnerin aus der Innenstadt bei der Polizei. Der jungen Frau waren drei Männer aufgefallen, die lärmend vor ihrem Fenster umherliefen. Sie konnte beobachten, wie auf einem Stromkasten ein Graffiti aufgesprüht wurde. Die Polizei stellte die Gesuchten in der Großen Straße. Die drei 24-Jährigen stammten alle aus Nordhorn und waren erheblich alkoholisiert. Einer der Männer führte eine Farbspraydose in seiner Jacke mit. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden jeweils die Oberbekleidung, die Schuhe und das Smartphone beschlagnahmt. Eine Farbprobe von einem frischen Graffiti und die Spraydose wurden ebenfalls als Beweismittel sichergestellt. Insgesamt konnten die Beamten in der Nacht rund 10 Tatorte / Stromkästen mit frischen Farbschmierereien feststellen.

