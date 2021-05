Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Verkaufsstände von Dieben heimgesucht

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Samstag kam es zu drei Diebstählen an Verkaufsständen. Am Harderberg, Brüsseler Straße 3, wurden ein Verkaufsstand für Früchte und ein Verkaufsautomat für landwirtschaftliche Erzeugnisse das Ziel von einem oder mehreren unbekannten Tätern. Insbesondere am Verkaufsautomaten entstand erheblicher Sachschaden, er ist zurzeit unbrauchbar. Ein weiterer Verkaufsstand für Früchte wurde an der Klöcknerstraße, im Bereich des Kreisverkehrs unterhalb des Schulzentrums, heimgesucht. Wer Hinweise zu den Aufbrüchen und Diebstählen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05401/879500.

