Der Tatverdächtige zu einem versuchten Totschlag in Bad Essen-Wittlage wurde von Kräften der Osnabrücker Polizei in Preußisch Oldendorf (NRW) ausfindig gemacht und festgenommen. In einer ersten Meldung hatte fälschlicherweise "Preußisch Oldenburg" gestanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell