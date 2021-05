Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Diebesgut in auffälliger Tragetasche abtransportiert

Dissen (ots)

Bereits am Montag kam es im Drosselweg, unweit der Grundschule, zu einem Diebstahl aus einem Wohnhaus. Ein oder mehrere unbekannte Täter gelangten in der Zeit zwischen 06 Uhr und 15 Uhr durch eine Terrassentür in ein Wohnhaus und entwendeten eine bordeauxrote Schmuckschatulle. Auffällig ist, dass ebenfalls eine Einkaufstasche in roter Farbe und mit weißem Kreuz, Motiv wie die Landesflagge der Schweiz, entwendet wurde. Mutmaßlich wurde die Schmuckschatulle darin transportiert. Die Ermittler in Dissen erhoffen sich Hinweise auf Personen oder Fahrzeuge, die im Zusammenhang mit dem auffälligen Einkaufsbeutel aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Polizei unter 05421/921390.

