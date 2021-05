Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bad Rothenfelde (ots)

Am Mittwochmorgen ist es in der Wiekstraße Nähe Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Zwischen 8 Uhr und 10 Uhr beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug einen weißen Transporter, der auf einem Parkplatz vor der Hausnummer 6 abgestellt wurde. Möglicherweise handelte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein rotes Auto. Die Polizei in Bad Rothenfelde bittet Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug oder dem Fahrer machen können, sich zu melden. Tel 05424/293290 oder 05421/921390.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell