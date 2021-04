Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Rückwärtsgefahren und Auto übersehen (26.04.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro verursacht hat ein Autofahrer am Montagmorgen gegen 9 Uhr auf der Bürkstraße. Ein 19-jähriger Renault-Fahrer wollte falsch in eine Einbahnstraße abbiegen. Als er, noch rechtzeitig, den Fehler erkannte, setzte er mit seinem Auto zurück, wobei er einen hinter ihm stehenden 54-jährigen Mercedes GLC-Fahrer übersah.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell