Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen-Büßlingen, Lkrs. KN) Junger Motorradfahrer prallt gegen Auto (24.04.2021)

Tengn-Büßlingen (ots)

Leicht verletzt wurde ein 17-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 18.45 Uhr in der Körbelstraße. Der aus Richtung Tengen kommende Zweiradfahrer kam aus bislang unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrspur und prallte frontal gegen den VW einer 31-jährigen Frau. Die Autofahrerin hatte zuvor versucht, durch ein Ausweichmanöver nach links auszuweichen und war hierbei mit einem am Straßenrand befindlichen Schild kollidiert. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 5.500 Euro, für das Abschleppen sorgten die Unfallbeteiligten selbst.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell