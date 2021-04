Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, TUT) Hund bringt Radlerin zu Fall

Trossingen (ots)

Ein nicht angeleinter Hund hat am Sonntagmorgen eine E-Bike-Fahrerin zu Fall gebracht. Dabei hat sich die 76-Jährige Radlerin leichte Verletzungen zugezogen. Die Radfahrerin war auf dem Eschweg vom Wanderparkplatz in Richtung Gaugersee unterwegs. Bei der Weggabelung überquerte der weißer Mischlingshund einer 32-Jährigen, die sich im Bereich einer dortigen Bank aufhielt und Blickkontakt zu ihrem Hund hatte, von hinten die Straße. Der Hund blieb bei dem Unfall unverletzt. Notarzt und Rettungsdienst kümmerten sich um die verletzte Frau. Am Fahrrad entstand geringer Schaden.

