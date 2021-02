Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher im ehemaligen Krankenhaus

Altena (ots)

Am Wochenende waren wieder Einbrecher unterwegs im ehemaligen Krankenhaus an der Bornstraße. Zwischen Freitag, 15.30 Uhr, und Montag, 8.45 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu dem Gebäudekomplex. Sie beschädigten eine weitere gesicherte Tür und gelangten in den Schockraum und weitere Räume der Ambulanz. Sie hinterließen Getränkebehälter und eine Zigarette. Ob etwas gestohlen wurde, konnte zunächst nicht festgestellt werden.

