Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall an Autobahnabfahrt (26.04.2021)

Tuningen (ots)

Ein Unfall mit Sachschaden ereignet hat sich am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr an der Autobahnabfahrt der Autobahn 81 zur Bundesstraße 523. Ein 33-jähriger Opel Astra-Fahrer kam aus Fahrtrichtung Stuttgart und hielt an der Einmündung zur B 523 an. Ein nachfolgender 34-jähriger Skoda Kodiaq-Fahrer reagierte zu spät und fuhr auf den Vordermann auf. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Den Schaden am Skoda schätzte die Polizei ebenfalls auf rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell