Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zwei Versammlungen im Stadtgebiet

Osnabrück (ots)

Vor dem Osnabrücker Hauptbahnhof, Theodor-Heuss-Platz, startete am Samstagnachmittag um 14:30 Uhr eine Versammlung mit dem Titel "Vertreibung der Palästinenser aus Ost-Jerusalem Scheich Jarrah". In der Spitze zählte die Polizei 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Versammlung bewegte sich durch die Möserstraße und über den Neumarkt zur Abschlusskundgebung am Ledenhof. Um 16:10 Uhr wurde die Versammlung für beendet erklärt. Die Polizei stellte einen ruhigen und störungsfreien Verlauf fest.

Am Raiffeisenplatz begann um 14:30 Uhr eine stationäre Kundgebung zum Thema "Solidarität mit Israel und allen Juden weltweit". Die Polizei zählte 75 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, der Verlauf war störungsfrei und ruhig.

