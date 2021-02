Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Im offenen Haftvollzug straffällig geworden

Hinterweidenthal (ots)

Am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Dahn auf der B 10 bei Hinterweidenthal die 42-jährige Fahrerin eines VW Beetle. Bei Überprüfung der polizeilich nicht ganz unbekannten Frau stellte sich heraus, dass sich diese derzeit im offenen Haftvollzug befindet und gerade auf dem Weg in die JVA Zweibrücken war. Allerdings stellte sich auch heraus, dass gegen die Frau ein rechtskräftiger Bußgeldbescheid vorliegt und in diesem Verfahren ein Fahrverbot angeordnet worden war. Da die Frau trotz Aufforderung ihren Führerschein nicht in amtliche Verwahrung abgegeben hatte, dauerte das Fahrverbot fort. Gegen die Frau wurde eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet und der Führerschein beschlagnahmt. |pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell