Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens/Unfall an der Kreuzung Kaiserstraße/Kirchbergstraße - Zeugen gesucht

Pirmasens (ots)

Gestern, um 14:15 Uhr, kollidierte ein Dacia Sandero mit einem Peugeot Partner an der Kreuzung Kaiserplatz/Kaiserstraße/Kirchbergstraße. Der 67jährige Fahrer des Dacia wollte die Kaiserstraße vom Kaiserplatz kommend in Richtung Kirchbergstraße überqueren. Er hat dabei ein Stoppschild zu beachten. Dennoch kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision mit dem Peugeot, der die Kaiserstraße vorfahrtsberechtigt in Richtung Landauer Straße befuhr. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 7000 Euro. Da die Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, werden Zeugen gesucht. Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell