Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Beschädigter BMW steht mitten auf B 34 - Zeugensuche!

FreiburgFreiburg (ots)

An Neujahr, 01.01.2021, gegen 01:20 Uhr, wurde ein beschädigter BMW der Polizei in Bad Säckingen gemeldet. Der dunkle 5er stand mitten auf der B 34 in Höhe des Martinswegs und wies frische Beschädigungen auf der Beifahrerseite auf. Das Auto war nicht mehr fahrbar, vom Fahrer fehlte jede Spur. Im Innenraum war Marihuana-Dunst wahrnehmbar. Der verantwortliche Fahrer konnte in der Nacht nicht ermittelt werden, auch blieb die mögliche Unfallstelle im Dunkeln. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet Personen, die Hinweise zum Lenker und/oder Unfallörtlichkeit geben können, sich zu melden (Kontakt 07761 934-0). Der Sachschaden am BMW liegt zwischen 5000 und 10000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell