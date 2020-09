Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Stromkabel entwendet

Wietmarschen (ots)

In der Nacht zu Dienstag entwendeten bislang unbekannte Täter an der Straße Schwanenborg in Wietmarschen-Lohne ein Stromkabel. Dieses befand sich im dortigen Bereich des neuen Gewebegebietes zwischen zwei Stromverteilerkästen. Hinweise nimmt die Polizeistation in Wietmarschen unter der Telefonnummer 05925/998960 entgegen.

