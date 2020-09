Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Auto mit Maiskolben beschädigt

Neuenhaus (ots)

Am Montagabend warfen vermutlich zwei Jugendliche gegen 19.20 Uhr Maiskolben vom Gehweg auf die darüber verlaufende Brücke der Weidenstraße in Neuenhaus. Sie trafen einen Audi an der Frontscheibe. Am 21. September kam es, wie bereits berichtet, zu einer ähnlichen Tat auf der selben Brücke. Dabei warfen mehrere Jugendliche Glasflaschen auf Fahrzeuge. Zeugen sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 in Verbindung zu setzen.

