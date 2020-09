Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Drei Verletzte und hoher Schaden bei Unfall auf Kreuzung

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Groß-Erkenschwicker-Straße/Friedhofstraße/Esseler Straße sind am Montagabend zwei Autos zusammengestoßen. Ein 25-jähriger Autofahrer aus Oer-Erkenschwick wollte nach bisherigen Erkenntnissen gegen 22.20 Uhr von der Friedhofstraße über die Kreuzung fahren. Dabei stieß er mit dem Auto eines 53-jährigen Mannes aus Oer-Erkenschwick zusammen, der von rechts aus der Groß-Erkenschwicker-Straße kam. Bei der Kollision wurden beide Autos massiv beschädigt, sie mussten abgeschleppt werden. Der 25-Jährige, seine 19-jährige Beifahrerin und der 43-jährige Beifahrer des 53-Jährigen wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht. Der Schaden wird auf 22.000 Euro geschätzt.

